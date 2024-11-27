الرياضة - 11:00 - سعر الذهب في مصر «الآن».. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - سعر الذهب في مصر الآن.. استقر سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا داخل المحافظات، نحو 3650 جنيهًا للبيع، 3625 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 24 نحو 4171.5 للبيع، 4142.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب في مصر الآن عيار 22 نحو 3823.75 للبيع، 3797.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب في مصر الآن عيار 21 نحو 3650 للبيع، 3625 للشراء.

سعر الذهب 18

وصل سعر الذهب في مصر الآن عيار 18 إلى 3128.5 للبيع، 3107.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 14 نحو 2433.25 للبيع، 2416.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب في مصر الآن عيار 12 نحو 2085.75 للبيع، 2071.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

استقر سعر الذهب في مصر الآن عيار 9 عند 1564.25 للبيع، 1553.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 29200 للبيع، 29000 للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر وقية الذهب في مصر الآن نحو 2647.45 للبيع، 2647.18 للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4171.5 جنيه 4142.75 جنيه عيار 22 3823.75 جنيها 3797.5 جنيه عيار 21 3650 جنيها 3625 جنيها عيار 18 3128.5 جنيه 3107.25 جنيه عيار 14 2433.25 جنيه 2416.75 جنيه عيار 12 2085.75 جنيه 2071.5 جنيه عيار 9 1564.25 جنيه 1553.5 جنيه

سعر الذهب في مصر الآن بالمصنعية

- سعر الذهب عيار 24:سجل سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية نحو 4221.5 للبيع، و4192.75 للشراء.

- سعر الذهب عيار 22: بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن بالمصنعية نحو 3873.75 للبيع، 3847.5 للشراء.

- سعر الذهب عيار 21: وصل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى 3700 للبيع، 3675 للشراء.

- سعر الذهب عيار 18: سحل سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية نحو 3178.5 للبيع، 3157.25 للشراء

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء

والجدير بالذكر أن، سعر الذهب العالمي استقر عند 2638.29 دولارًا للأوقية، وذلك مقارنًة بحالة الهبوط التي سجلها يوم الاثنين الماضي، عندما خسر المعدن الأصفر حوالي 100 دولار للأوقية.