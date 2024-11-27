كرة اليد، منتخب السيدات يواجه الكونغو في افتتاح البطولة الأفريقية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، في افتتاح مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب كرة اليد والكونغو

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

27 نوفمبر | مصر × الكونغو

28 نوفمبر | مصر × الجزائر

30 نوفمبر | مصر × السنغال

1 ديسمبر | مصر × كينيا

3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

تاريخ مشاركات منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

ويمتلك منتخب مصر تاريخًا طويلًا من المشاركات في البطولات الأفريقية، يقدر بـ10 مشاركة جاءت في أعوام، بدأت عام 1974، وصولا لعام 2022.

وجاءت المشاركات كالتالي:

1974 - 1981 - 1983 - 1985 - 1987 - 1989 - 1991 - 2004 - 2012 - 2022

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.

– الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر. المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

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