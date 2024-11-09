انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواجهة صعبة بين سيراميكا والإسماعيلي بالدوري الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواجهة صعبة بين سيراميكا والإسماعيلي بالدوري الليلة - أخبار كلمتك

مواجهة صعبة بين سيراميكا والإسماعيلي بالدوري الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - الدوري المصري، يلتقي فريق سيراميكا ضيفه الإسماعيلي، في الثامنة مساء اليوم السبت في مباراة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

مباراة سيراميكا والإسماعيلي


بدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن الفوز الأول بعد خسارته الكبيرة أمام الأهلي في الجولة الأولى بينما يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام غزل المحلة.

 

مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  1 on time sport

البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport 
سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق