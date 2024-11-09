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المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري - أخبار كلمتك

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المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري - أخبار كلمتك

المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره الجونة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على الملعب ذاته.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة 

 

وكان المصري حقق الفوز في مباراته بالجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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