موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في افتاح الجولة الـ 11 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم



1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- بريان مبيومو، برينتفورد: 8 أهداف

3- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف

4-محمد صلاح، ليفربول: 7 أهداف

5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف

6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف

7- داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف

8- يوان ويسا، برينتفورد: 5 أهداف

9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف

10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف

ويستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا



تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا



تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

وحصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، حسب تصويت الجماهير.

وتمكن محمد صلاح من الفوز بتلك الجائزة، للمرة الثانية في الموسم الحالي، بعدما حصد أعلى نسبة تصويت في استطلاع رأي تم إجرائه مؤخرًا عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.



وحل إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، بينما جاء ريان جرافنبرخ في المركز الثالث.



ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها، في 6 مباريات لـ ليفربول خلال الشهر الماضي.

وينطلق قطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، اليوم السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.



مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد إيفرتون - السبت 9 نوفمبر - 5 مساء

برينتفورد ضد بورنموث - السبت 9 نوفمبر -5 مساء

كريستال بالاس ضد فولهام - السبت 9 نوفمبر-5 مساء

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - السبت 9 نوفمبر- 5 مساء

برايتون ضد مانشستر سيتي - السبت 9 نوفمبر- 7:30 مساء

ليفربول ضد أستون فيلا - السبت 9 نوفمبر- 10 مساء

مان يونايتد ضد ليستر سيتي - الأحد 10 نوفمبر - 4 مساء

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد - الأحد 10 نوفمبر -4 مساء

توتنهام ضد إبسويتش تاون - الأحد 10 نوفمبر- 4 مساء

تشيلسي ضد آرسنال - الأحد 10 نوفمبر -6:30 مساء

توتنهام أقوي هجوم والسيتي يحل ثانيا وهذا الفريق الأقل تهديفًا



ويعد فريق توتنهام الأقوى هجوما بين أندية الدوري الإنجليزي بعدد 22 هدفا، ثم يليه مان سيتي بـ 21 هدفا، فيما يصنف ساوثهامبتون الأقل تهديفا حيث لم يسجل لاعبي الفريق سوا 7 أهداف فقط.



رقم مميز لثلاثي الصدارة



ويتملك ليفربول ومانشستر سيتي ونوتنجهام، الثلاثي المتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رقما مميزا حيث لم يتلق الثلاثي سوى هزيمة وحيده طوال العشر جولات الماضية.

ليفربول الأقوي دفاعيا ووولفرهامبتون الأكثر استقبالا



ويعد ليفربول هو أقوى خط دفاع في البطولة الإنجليزية قبل مباريات الجولة الحادية عشر، حيث لم تهتز شباكة سوى بـ 6 أهداف، ويليه نوتنجهام الذي لم تستقبل مرماه سوى 7 أهداف، ويعد وولفرهامبتون أكثر فرق البريميرليج استقبالا للأهداف حيث سكن شباكه 27 هدفا خلال العشر جولات الماضية.

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