الدوري الممتاز، بيراميدز يتقدم على إنبي بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - تقدم فريق بيراميدز على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما الآن على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما أضاف علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع.

تشكيل بيراميدز أمام انبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

تشكيل إنبي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل انبي كالتالي

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

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