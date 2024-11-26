الشباب والرياضة تستقبل منتخب الكاراتيه بعد فوزه بذهبية كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري «كوميتيه رجال» بعد الفوز بذهبية كأس العالم للكاراتيه للفرق، بعد الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة (3-0)، في ختام منافسات البطولة.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا لاستقبال البعثة.

وأكد الوزير في رسالته للبعثة أن تحقيق ذهبية كأس العالم للكاراتيه في إسبانيا هو دليل على الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني، ويعكس مكانة مصر الرائدة في رياضة الكاراتيه.

الشباب والرياضة تجري كشفا طبيا شاملا للاعبي فريق كفر الشيخ

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إجراء الكشف الطبي الشامل على فريق كرة القدم بنادي كفر الشيخ، وذلك بعد واقعة وفاة زميلهم محمد شوقي خلال مباراة القزازين في دوري القسم الثاني.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا في إطار الجهود المستمرة لدعم صحة الرياضيين وضمان سلامتهم، حيث نظمت الإدارة المركزية للطب الرياضي، بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الطبية، كشفا طبيا شاملا للاعبي كفر الشيخ استكمالًا لما تم من إجراءات طبية على عدد من الأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

وشملت الفحوصات مجموعة متنوعة من التحاليل الطبية، بالإضافة إلى كشف الباطنة ورسم القلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الأخرى التي تم تنفيذها على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة اللاعبين وممارسي الرياضة في مصر، وتقديم رسالة طمأنة لهم ولأسرهم، في ظل حرص الوزارة على صحة الرياضيين ورفع كفاءة الأداء الرياضي. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع مختلف القطاعات الرياضية لتنفيذ المسح الطبي اللازم داخل وحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لممارسي الرياضة.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة التي يقودها الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى دعم الرياضة كركيزة أساسية لتنمية المجتمع، مع توفير البيئة الصحية الملائمة لممارسي الرياضة في كافة أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحقيق نهضة رياضية وصحية شاملة.

وفاة لاعب كفر الشيخ

وتوفى محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.