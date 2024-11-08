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وصول فريق بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري(صور) - أخبار كلمتك

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وصول فريق بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري(صور) - أخبار كلمتك

وصول فريق بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة  الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وإنبي

 ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى.

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وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق  من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتشهد المباراة  عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري 

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

 وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد، قبل اننهاء الأزمة ليعود إلى قائمة الفريق أمام إنبي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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