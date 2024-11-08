الأهلي يحتفي بذكري فوزه علي الزمالك 6ـ0 بدوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - احتفى النادي الأهلي بذكري فوزه علي الزمالك بنتيجة 6ـ0 في الديربي الذي جمع الفريقين في دوري منطقة القاهرة موسم 1925.

ونشرت صفحة الأهلي عبر صفحها علي فيسبوك منشورا تحفي من خلال بالفوز علي الفارس الأبيض وكتبت “ في مثل هذا اليوم قبل 99 عامًا الفوز الأكبر في الديربي لأبطال نصف العالم ”.

وعلي جانب أخر يغادر مساء اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال إفريقيا.

وكان كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وأخطر كولر لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء مباراة زد بالأمس على أن يعود الفريق الى التدريبات يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباريات الفريق بيطولة الدوري

وكان الأهلي حقق الفوز على زد في الجولة الثانيه لبطولة الدوري الممتاز، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر ليتصدر الأهلي البطولة بست نقاط وستة أهداف

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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