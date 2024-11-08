تفوق على الكبار، مهاجم نوتنجهام يحصد جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - أعلنت الرابطة المحترفة للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النيوزلندي كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست على كل لاعبي البريميرليج، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع فريقه وتسجيل العديد من الأهداف.

وساهم كريس وود بشكل كبير في تواجد فريقه في المركز الثالث حاليًا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 10 جولات من انطلاق المسابقة.

كريس وود يتفوق على نجوم البريميرليج

ويأتي فوز كريس وود بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بعد التفوق على 7 لاعبين كانوا مرشحين للفوز بهذه الجائزة بعد تألقهم أيضًا.

وتفوق كريس وود على كولر بالمر لاعب فريق تشيلسي وأيضًا على يوسكو جفارديول لاعب فريق مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال، وبريان موبيمو المتألق مع فريق برينتفورد هذا الموسم، وفاكوندو بونانوتي لاعب فريق ليستر سيتي أيضًا، وحارس مرمى نوتنجهام فورست ماتز سيلس.

مهاجم نوتنجهام فورست تفوق أيضًا على المهاجم المخضرم الإنجليزي داني ويلبك لاعب فريق برايتون.

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