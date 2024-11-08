الرياضة - 11:47 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، وذلك لأداءها في أوقاتها المحددة لها.
وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي الذي يحدد مواعيد الصلوات الخمس، كالتالي:
موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة اليوم
- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:39 ظهرا.
- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:41 عصرا.
- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:04 مساءا.
- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:23 مساءا.
موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم
- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:44 ظهرا.
- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:44 عصرا.
- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.
- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:27 مساءا.
موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسماعيلية اليوم
- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:35 ظهرا.
- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:37 عصرا.
- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:59 مساءا.
- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:18 مساءا.
موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم
- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:27 ظهرا.
- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:32 عصرا.
- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:56 مساءا.
- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:12 مساءا.
موعد صلاة الجمعة في محافظة أسوان اليوم
- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:33 ظهرا.
- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:42 عصرا.
- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.
- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءا.
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