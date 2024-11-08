الرياضة - 11:47 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، وذلك لأداءها في أوقاتها المحددة لها.

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي الذي يحدد مواعيد الصلوات الخمس، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:39 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:41 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:04 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:23 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:44 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:44 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:27 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسماعيلية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:35 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:37 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:59 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:18 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:27 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:32 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:56 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:12 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسوان اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:33 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:42 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءا.