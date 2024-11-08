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الرياضة - 11:47 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:47 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، وذلك لأداءها في أوقاتها المحددة لها.

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي الذي يحدد مواعيد الصلوات الخمس، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:39 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:41 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:04 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:23 مساءا.

الصلاة

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:44 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:44 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:27 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسماعيلية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:35 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:37 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:59 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:18 مساءا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:27 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:32 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:56 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:12 مساءا.

السجود

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسوان اليوم

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:33 ظهرا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:42 عصرا.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءا.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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