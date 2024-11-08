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الرياضة - 11:47 - مخاطر حقنة البرد.. استشاري أمراض باطنية: «خرافة طبية.. وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:47 - مخاطر حقنة البرد.. استشاري أمراض باطنية: «خرافة طبية.. وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مخاطر حقنة البرد.. استشاري أمراض باطنية: «خرافة طبية.. وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - كشف الدكتور ناجي الفريد استشاري الأمراض الباطنية، عن مخاطر حقنة البرد، أو ما يُعرف بـ «الخلطة السحرية»، مؤكدًا أنها لا تعدو كونها مجرد خرافة طبية.

وقال ناجي الفريد، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد: «وفقًا للأبحاث الطبية أنه لا يوجد مستحضر دوائي، سواء كان كيميائيًا أو بيولوجيًا، تحت هذا الاسم، ولا يعترف الطب بأي مركب معتمد كعلاج للبرد يُعطى عبر حقنة لمرة واحدة».

وتابع ناجي الفريد: «حقنة البرد المعروفة بـ (حقنة 3×1)، التي يروج البعض لها في الصيدليات على أنها علاج سحري لنزلات البرد، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بين هذه المضاعفات: مشاكل في الكلى والكبد، بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة وقد تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان».

مخاطر حقنة البرد

وأوضح ناجي الفريد، أن مخاطر «حقنة البرد» تتمثل في مكوناتها، التي تشمل مضادًا حيويًا وكورتيزونًا ومسكنًا للألم، كما أن المضاد الحيوي لا يستخدم في علاج العدوى الفيروسية أو نزلات البرد، إذ يؤدي الإفراط في استخدامه بلا حاجة إلى زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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