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التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة - أخبار كلمتك

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التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً -  يلتقي فريقا الهلال والاتفاق، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.


ويسعى فريق الهلال خلال استضافته نظيره الاتفاق على ملعب المملكة آرينا، إلى العودة لصدارة الدوري السعودي مرة أخرى بعد  التعادل الأخير في لقاء النصر السعودي،  وتصدر الاتحاد بشكل مؤقت بعد فوزه على العروبة أمس بهدفين دون رد.

 

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:45 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق

وتذاع المباراة على شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة ssc HD 1.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - عبد الله الحمدان - ناصر الدوسري.


خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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