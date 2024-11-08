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الرياضة - 10:57 - بنسبة 25%.. «الزراعة» تعلن عن تخفيضات على السلع الغذائية واللحوم «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:57 - بنسبة 25%.. «الزراعة» تعلن عن تخفيضات على السلع الغذائية واللحوم «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - بنسبة 25%.. «الزراعة» تعلن عن تخفيضات على السلع الغذائية واللحوم «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - كشفت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بالزراعات المحمية، عن أسعار بعض المنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وأوضحت منال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة: «المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها تشمل بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، والأرز، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه».

أسعار السلع

وأضافت: «سعر كيلو الأرز بـ29 جنيها، وسعر لتر الزيت بـ55 جنيها، وسعر كيس المكرونة 400 جرام بـ9 جنيهات، وسعر طبق البيض البلدي بـ150 جنيها».

وتابعت المشرف العام على منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بالزراعات المحمية، أن القوافل التابعة لمنافذها المتنقلة تحمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، جولاتها تختلف في المحافظات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في تقليل الأسعار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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