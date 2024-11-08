كواليس غضب سيف الجزيري من جوميز بعد استبعاده من مباراة سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس غضب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بعد استبعاده من قائمة فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة.

وعلمت كلمتك أن سيف الجزيري أبدى غضبه لجوميز بعد استبعاده من مباراة اليوم أمام سموحة رغم أنه جاهز من الناحية الفنية والبدنية.

وقال المصدر إن سيف الجزيري غاضب بشدة خاصة أنه كان المهاجم رقم 1 خلال بطولتي السوبر الإفريقي والمصري الماضيتين وأثار قرار استبعاده دهشته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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