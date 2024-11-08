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الرياضة - 10:57 - موعد تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج في العبور و15 مايو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:57 - موعد تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج في العبور و15 مايو - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - موعد تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج في العبور و15 مايو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بعدد 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17 نوفمبر، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18 نوفمبر، وتم تخصيص يومي 20 و21 نوفمبر، للذين تخلفوا عن الاستلام.

من جهته قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1: 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38: 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43: 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30: 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9: 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26: 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14: 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ويتم الحضور شخصياً للاستلام أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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