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الرياضة - 09:25 - مصطفى بكري: إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.. وإيران ستعاني خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:25 - مصطفى بكري: إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.. وإيران ستعاني خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:25 - مصطفى بكري: إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.. وإيران ستعاني خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن إدارة ترامب الجدية التي ستتولى مقاليد حكم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه في الانتخابات، تسعى إلى حل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن ترامب سيسعى إلى توطيد علاقاته الخارجية وخاصة مع دول الخليج.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الاقتصاد الأمريكي عاني خلال السنوات السابقة، وأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ترامب خلال المرحلة السابقة، موضحاً أن دول الخليج إحدى الحلول الأساسية لحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يسعى ترامب لفرض عقوبات على طهران ومحاولة لمحاصرة إيران اقتصادياً وسياسياً، والموقف النوورى الإيراني بات في موقف حرج، كما أن هناك خطة لتفريغ شمال غزة بالكامل من السكان، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأييد للمطالب الإسرائيلية من ترامب.

وتابع، سيكون هناك موقف مختلف للحوثين من إدارة ترامب، وأن ترامب طرح مشروع لتصفية القضية الفلسطينية من قبل، منوهاً أن إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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