الرياضة - 09:25 - طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.. الرابط والخطوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. تزايد البحث من الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل، والذي أتاحته وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة ومن خلال بعض الأوراق الخاصة بـ تجديد بطاقة الرقم القومي.. التفاصيل في السطور التالية.

تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

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خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، من هـنـــــــا.

- اختيار نوع الطلب.

- إدخال البيانات الشخصية كـ: «الاسم، تاريخ الميلاد، ورقمك القومي القديم إذا كنت تقوم بالتجديد، عنوانك الحالي».

- تحميل الوثائق المطلوبة.

- اختيار طريقة الدفع «بطاقة ائتمان أو عبر فوري».

- تحديد طريقة التسليم.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة «في حالة تجديد البطاقة».

- صورة من شهادة الميلاد «في حالة استخراج البطاقة لأول مرة».

- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

- صورة من مستند إثبات المهنة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري.. سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة.. سعر النموذج العادي 515 جنيها.

- فئة خاصة بـ175 جنيها، يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيها، يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ 50 جنيها، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

المجدّد لـ بطاقة الرقم القومي 2024 يجب أن:

- يكون مصري الجنسية.

-لا يقل سنه عن 15 سنة.

- أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

تجديد بطاقة الرقم القومي من المولات 2024

ويمكن تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 من المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، أو الموجودة بالمولات التجارية، والتي توجد في المولات الآتية:

- مكسيم مول التجمع الخامس.

- أفينيو مول الرحاب.

- سيتي ستارز مدينة نصر.

- جنينة مول مدينة نصر.

- سيتي سنتر ألماظة.

- مول تاون سنتر السلام.

- جولف سيتي مول العبور.

- إيير مول مطار القاهرة الدولي.

- سيتي سنتر المعادى.

- مول العرب الشيخ زايد.

- مول مصر 6 أكتوبر.

- داندي مول.

- مول الحصري 6 أكتوبر.

- مول كارفور الإسكندرية.

- مول طنطا.

- مول العروبة «كارفور طنطا».

- سيتي سنتر مول مدينة الغردقة.

- مول الندى.

- جولف سيتي مول العبور.