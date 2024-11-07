الرياضة - 07:41 - تسليم فوري.. أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي .. تزامنا مع اقتراب موعد التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تزايد البحث من قبل المواطنين عن تفاصيل الشقق الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل، سواء من حيث المساحات، أو من حيث الأماكن والأسعار، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل

وتتراوح أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل بين 415- 530 ألف جنيه».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل

- أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- مدينة السادات 2400 وحدة سكنية.

- أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء كافة البيانات المطلوبة.

مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيه ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية اعتبارا من يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حتى يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 «لذوي الهمم»، وبدءا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 «لكافة المواطنين».

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان أن مبلغ جدية الحجز بلغ 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات، ومبلغ 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

تتراوح أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر بين 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 متر مربع، و90 متر مربع.