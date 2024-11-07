الرياضة - 07:41 - النيابة العامة: توقف الخدمات الرقمية على بوابة النيابة الإلكترونية لإجراء تحديثات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أعلنت النيابة العامة، توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق، وحتى الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة 8/ 11/ 2024، وسوف يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد.

يأتى ذلك في إطار ما تقوم به إدارة النيابات عن طريق فريقها الفني المتخصص من تحديثات لبوابة النيابة العامة الإلكترونية.