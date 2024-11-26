بالأرقام، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (20.8 مليار دولار.. تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير / سبتمبر 2024).

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وتضاعفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

وشهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) لتسجل نحو 8.3 مليارات دولار (مقابل نحو 4.5 مليارات دولار). لتشهد بذلك الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).





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