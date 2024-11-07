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الرياضة - 07:41 - غلق طريق مصر حلوان الزراعي أسفل الدائري 45 يوما.. أعرف الطرق البديلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:41 - غلق طريق مصر حلوان الزراعي أسفل الدائري 45 يوما.. أعرف الطرق البديلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:41 - غلق طريق مصر حلوان الزراعي أسفل الدائري 45 يوما.. أعرف الطرق البديلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من اتجاه طريق مصر حلوان الزراعي، بالاتجاه القادم من ميدان أثر النبى اتجاه مناطق دار السلام.

تستلزم أعمال الغلق أحد اتجاهين الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الأخر ليعمل بنظام الإتجاهين على النحو التالى.

غلق الكلى للاتجاه القادم من مناطق دار السلام إتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للاتجاه الآخر القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش ليعمل بنظام الاتجاهين.

وقامت الإدارة العامة لمرور ا القاهرة بوضع حواجز على الطريق بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تنفيذًا لأعمال إعتبارًا من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 7/ 11/ 2024 ولمدة (45) يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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