الرياضة - 05:24 - اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. خبير يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 4 آلاف جنيه في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - اجتماع البنك الفيدرالي.. تترقب الأسواق العالمية بعد ساعات قليلة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» بـ شأن سعر الفائدة، وتتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في السوق العالمي ناحية اتجاه البنك الفيدرالي لإجراء خفضا جديدا لسعر الفائدة. فماذا عن سعر الذهب في مصر؟ هل يرتف المعدن الأصفر، وإلى أي مدى ممكن أن يصل سعر الذهب إذا اتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارا بخفض الفائدة.

الذهب في مصر

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب نتيجة لارتباطه بسعر الذهب العالمي، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب في مصر حالة قرر البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة.

وتوقع خبير الذهب في تصريحات خاصة لـ كلمتك أن يرتفع سعر الذهب في مصر بمقدار يتراوح من 100 لـ 150 جنيها.

كما رجح أن يتجاوز سعر الذهب في مصر سعر الـ 4 آلاف جنيه قبل انتهاء الشهر الحالي.

وكان قد لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي بنسبة نصف بالمائة، 50 نقطة أساس»، بعد تصريحات مستمرة من أعضاء البنك الفيدرالي بانتهاج سياسة التيسير بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات مستقرة في الولايات المتحدة، ويشكل اقتصاد الولايات المتحدة أهمية كبيرة باعتباره عجلة قيادة مؤثرة في اقتصاديات الدول الناشئة.

تهاوي سعر الذهب عالميا

ويواجه سعر الذهب عالميا تراجعا لافتا، على عكس مؤشرات الدولار التي تتواصل ارتفاعاتها بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

ومن المتوقع في حالة اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرارا بـ خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم أن تعود أسعار الذهب عالميا إلى الصعود مرة أخرى بعد تدني في المستويات السعرية قرب الـ 3 أسابيع حتى الآن، باعتباره الملاذ الآمن من المخاطر في حالة إجراء خفض سعر فائدة على الأسهم والسندات في الولايات المتحدة.