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الرياضة - 05:22 - «البرهان»: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:22 - «البرهان»: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - «البرهان»: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والمديرة التنفيذية لمستوطنات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما رحب بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبرئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد محمد العليمي.

نشكر مصر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية، والتي تعد نهضة تنموية شاملة.

المنتدى الحضري العالمي

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتعتبر مصر أول دولة تستضيف المنتدى الحضري العالمي في أفريقيا منذ 20 عاما تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتشارك وفود أممية ودولية رفيعة المستوى في المنتدى الحضري العالمي، لتوجيه أنظار العالم تجاه مصر والتجربة التنموية الحديثة.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

ويركز المنتدى الحضري العالمي على توطين أهداف التنمية المستدامة، المتثلة في:

- معالجة أزمة الإسكان العالمية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة.

- حالات الطوارئ المناخية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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