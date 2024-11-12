الرياضة - 07:47 - للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية جنوبي حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:47 مساءً - حزب الله.. أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف قاعدة جوية لكيان الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حيفا للمرة الأولى، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وأضاف حزب الله: نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة لوجستية للفرقة 146 شرقي نهاريا.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل اليوم

وجاءت أبرز عمليات حزب الله التي نفذها ضد عناصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه»، خلال الساعات القليلة الماضية، كالتالي:

- قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ «نوعية».

- استهداف تجمعا لقوات الاحتلال برشقة صاروخية في مستوطنة زرعيت بشمالي إسرائيل.

- قصف مستوطنة ديشون برشقة صاروخية.

- التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وإجبارها على مغادرة أجواء لبنان.