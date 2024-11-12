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الرياضة - 07:47 - رئيس «نقل النواب» السابق يكشف عن عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:47 - رئيس «نقل النواب» السابق يكشف عن عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:47 - رئيس «نقل النواب» السابق يكشف عن عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:47 مساءً - كشف اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل الفيديو المتداول لشحص طمس اللوحات المعدنية لسيارته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يرى آباء يتركون السيارات مع أولادهم الشباب، ويقومون بتركيب الفامية وتغليظ صوت الشاكمان.

وأكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب ومساعد وزير الداخلية الأسبق: لو هناك رقابة من الأب على أفعال ابنه في السيارة ما كان سيتركه.

وأشار رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن المخالفة كانت خفيفة في البداية على إخفاء اللوحات ولكن تم تغليظها في القانون الجديد.

واستطرد أنه يتم ضبط السيارة وعرضها على النيابة العامة، والعقوبة تشمل الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى ألفين جنيه وتتضاعف مع تكرار الفعل وحال التكرار مرة ثالثة يتم مضاعفة العقوبة السابقة والحرمان من الترخيص 3 سنوات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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