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الأهلي يحتفل بذكرى فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

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الأهلي يحتفل بذكرى فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

الأهلي يحتفل بذكرى فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - احتفى النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه عام 2005، على حساب نظيره النجم الساحلي التونسي. 

وفاز الأهلي بنتيجة 3-0 في مباراة الاياب التي اقيمت في القاهرة، بعدما تعادل الفريقان في الذهاب سلبيا بدون أهداف. 

وأحرز ثلاثية الأهلى فى المباراة النهائية كل من محمد أبو تريكة بالدقيقة 20 ثم أضاف أسامة حسنى الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وسجل الهدف الثالث محمد بركات بالدقيقة 91.

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ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك صوره ترصد فوز الأحمر باللقب الإفريقي الرابع في تاريخه  وكتبت " يوم جديد في نوفمبر، ذكرى جديدة لفوزنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مثل هذا اليوم عام 2005،  الأهلي يضيف النجمة الرابعة بالفوز على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة. 

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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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