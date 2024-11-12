جوميز يعيد رباعي الزمالك للمران الجماعي للفريق بعد قرار استبعادهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح تعليمات خاصة لكل من سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وأحمد رفاعي رباعي الأبيض، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وعقد جوزيه جوميز جلسات مع الرباعي أثناء أداء التدريبات ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بمراكزهم داخل أرضية الملعب، وطالبهم بالعمل بكل قوة وتركيز استعدادًا للفترة المُقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الرباعي يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية بقرار من جوميز، وعادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية نظرا لنقص عدد اللاعبين بسبب التوقف الدولي.

سيف الجزيري ينتظم في مران الزمالك وبرنامج تدريبي لتجهيزه

فيما ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجًا تدريبيًا خاصًا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

وانتظم سيف الجزيري في مران الزمالك بعد قضاء إجازة في إيطاليا والتي منحها جوميز للاعبين.

وكان سيف الجزيري غاضبا بشدة بسبب استبعاده بشكل فني من مباراة سموحة الماضية في الدوري الممتاز.

الجزيري

مباراة الزمالك القادمة

فيما أعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة الفريق أمام النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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