الرياضة - 07:31 - حركة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أعلنت حركة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحرين الأحمر والعربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت في بيان أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام تم أثناء تحضير العدو الأمريكي لعمليات معادية تستهدف البلاد، موضحة أن العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين فى البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات.