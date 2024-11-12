منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:31 - حركة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:31 - حركة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - حركة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أعلنت حركة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحرين الأحمر والعربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت في بيان أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام تم أثناء تحضير العدو الأمريكي لعمليات معادية تستهدف البلاد، موضحة أن العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين فى البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات.

اقرأ أيضاً
بايدن يعلن دعمه لإسرائيل في حربها ضد حزب الله وحماس والحوثيين

الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة بيئية جراء اعتداء الحوثيين على ناقلة النفط «سونيون»

أمريكا تدين استيلاء الحوثيين على مكتب مفوضية الأمم المتحدة في اليمن

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق