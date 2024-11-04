الرياضة - 09:10 - وصل كام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، محتفظًا بمستوياته السابقة دون أي تغييرات تذكر، ليبلغ سعر الدولار في المركزي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.96 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 48.96 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.