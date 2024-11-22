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بقيادة ثنائي الأهلي، الكاف يستعرض الفائزين بجائزة الأفضل العام الماضي - أخبار كلمتك

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بقيادة ثنائي الأهلي، الكاف يستعرض الفائزين بجائزة الأفضل العام الماضي - أخبار كلمتك

بقيادة ثنائي الأهلي، الكاف يستعرض الفائزين بجائزة الأفضل العام الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء خلال عام 2023، قبل الإعلان عن الجوائز في حفل العام الحالي.

وتواجد ثنائي الأهلي بيرسي تاو أفضل لاعب داخل القارة ومحمود كهربا صاحب أفضل هدف في العام.

قائمة أفضل لاعب داخل أفريقيا

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، تواجد الثلاثي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، وأحمد زيزو من الزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو - لاعب نادي نهضة بركان

رونالدو ويليامز - لاعب صن داونز

قائمة أفضل نادي في أفريقيا

وتنافس على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش في المغرب، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، للأفضل لعام 2024، يوم 16 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المغرب حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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