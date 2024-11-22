الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة بايونيرز بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول على دلفي بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19، ليواصل الفريق انتصاراته في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» أصحاب الجياد في المباراة المقبلة يوم الإثنين في الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا