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الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة بايونيرز بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول على دلفي بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19، ليواصل الفريق انتصاراته في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» أصحاب الجياد في المباراة المقبلة يوم الإثنين في الدوري.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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