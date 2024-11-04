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الرياضة - 01:23 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:23 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، ارتفاعا طفيفا، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدولار على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار على مؤشر جوجل 49.07 جنيه.

الدولار على مؤشر جوجل

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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