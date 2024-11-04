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قائمة المحترفين بمعسكر منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي - أخبار كلمتك

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قائمة المحترفين بمعسكر منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي - أخبار كلمتك

قائمة المحترفين بمعسكر منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:54 مساءً -  يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

ومن المؤكد عدم انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب خلال شهر نوفمبر. 

كمل يتجه الجهاز الفني إلى إراحة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لتضم قائمة المحترفين كلا من: "حمدي فتحي من الوكرة، ومحمود حسن تريزيجيه، من الريان. 

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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