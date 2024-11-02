آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - فاز فريق نيوكاسل على نظيره أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

وجاء هدف نيوكاسل من عرضية أنتوني جوردون قابلها ايزاك برأسية لتسكن شباك أرسنال في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

تشكيل نيوكاسل وآرسنال

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 8، برصيد 15 نقطة.

تعادل سلبي بين باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.