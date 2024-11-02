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آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - فاز فريق نيوكاسل على نظيره أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

وجاء هدف نيوكاسل من عرضية أنتوني جوردون قابلها ايزاك برأسية لتسكن شباك أرسنال في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل نيوكاسل وآرسنال 

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ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 8، برصيد 15 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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