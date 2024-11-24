عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت ماري".

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح 

ويسعى محمد صلاح لتسحيل هدفين خلال المباراة من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 له خارج ملعب أنفيلد مع ليفربول في جميع المسابقات.

ويمتلك صلاح حاليًّا 98 هدفا مع ليفربول في المباريات خارج الملعب.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع الفارق أكثر مع مانشستر سيتي، قبل صدامهما المرتقب في الجولة القادمة، على ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها برباعية نظيفة، بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

وعلى صعيد آخر كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، الخميس، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إيهاب الكومي: حسام حسن يتابع منتخب الناشئين لضم أفضل عناصره - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق