محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:35 مساءً - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عددا من القيادات، وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

أشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام.



وقد شملت الحركة التى اعتمدها محافظ الجيزة بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ١٦ قيادة جديدة بواقع ٣٨ % من القيادات التعليمية وتعديل حركة لعدد ١١ قيادة في إطار التدوير الوظيفي وتجديد تكليف واحتفاظ ١٥ قيادة بمواقعهم، وهم كالآتى:

تجديد تكليف (سهير عبد الرحمن وقاد مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتكليف سامى مازن توفيق وكيلًا للإدارة) وتكليف (أمل على محمد مديرًا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وعبد العزيز أحمد محمد وكيلًا للإدارة) وتجديد تكليف (هالة كمال عباس مديرًا بإدارة الدقى التعليمية وتكليف إيمان كمال عبد الرحمن وكيلًا للإدارة) وتجديد تكليف (حنان محمد محمد مديرًا لإدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد لأحمد وكيلًا للإدارة).

كما شملت الحركة تكليف (عاطف محمد إبراهيم مديرًا لإدارة العمرانية التعليمية وسعاد محمد محمد وكيلًا للإدارة ) وتكليف ( سهام كمال أحمد مديرًا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية وأحمد سعيد سعد وكيلًا للإدارة) وتكليف ( نجوى محمد عبد المعطى مديرًا لإدارة الهرم التعليمية ومحمد صلاح محمود وكيلًا للإدارة ) وتكليف ( خالد عبد العزيز عبد العال مديرًا لإدارة الوراق التعليمية وسعيد محمود منجود وكيلًا للإدارة).



بالإضافة إلى تجديد تكليف ( ياسر سيف النصر مدير ًا لإدارة الصف التعليمية ومحمد كمال ياسين وكيلًا للإدارة ) وتجديد تكليف ( أيمن كمال أحمد مديرًا لإدارة أطفيح التعليمية، وتكليف محمد محمد إبراهيم وكيلًا للإدارة) وتجديد تكليف ( فاتن عبد الرازق مديرًا لإدارة 6 أكتوبر التعليمية وتكليف منى محمود وكيلًا للإدارة ) وتكليف (صبحى ظريف سعد مديرًا لإدارة أوسيم التعليمية وأحمد شفيق مصطفى وكيلًا للإدارة).

وضم القرار تكليف ( سامية إسماعيل عبد القادر مديرًا لإدارة كرداسة التعليمية وأحمد محمد أحمد وكيلًا للإدارة) وتجديد تكليف ( مروان سعد أحمد مديرًا لإدارة منشأة القناطر التعليمية وسويلم السيد سويلم وكيلًا للإدارة ) وتكليف (أيمن محفوظ مبروك مديرًا لإدارة أبو النمرس التعليمية ونجوى مصطفى محمد وكيلًا للإدارة)، وذلك لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار، كما يعود السادة الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلى طبقًا لصحيفة الأحوال، والتشديد على السادة المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالاستعداد لاستقبال الفصل الدراسى الثاني والمرور الدورى على المدارس للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى.

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