وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير مجالات التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير مجالات التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير مجالات التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - أجري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس 23 يناير 2025، بنظيره الكازاخستاني مراد نورتللو.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكداً على تطلع الجانب المصري لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وتابع البيان: إنه «في هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصري والكازاخيستاني، لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التي تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين».

وأوضحت الخارجية، أنه «اتصالاً بما سبق، أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لعقد (الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة)، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثماري بين البلدين»، مشيراً إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في مختلف المجالات

خلال زيارته إلى بلجراد.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيس وزراء صربيـا

وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تعريب العلوم الطبية بجامعة الأزهر.. القصة الكاملة للقرار المثير للجدل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق