وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير مجالات التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - أجري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس 23 يناير 2025، بنظيره الكازاخستاني مراد نورتللو.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكداً على تطلع الجانب المصري لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وتابع البيان: إنه «في هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصري والكازاخيستاني، لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التي تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين».

وأوضحت الخارجية، أنه «اتصالاً بما سبق، أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لعقد (الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة)، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثماري بين البلدين»، مشيراً إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.