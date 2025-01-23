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اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط الصعيد بمناسبة إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

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اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط الصعيد بمناسبة إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط الصعيد بمناسبة إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:20 صباحاً - قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات جديدة بداية من اليوم  الخميس 23 يناير 2025، وذلك لخدمة الركاب والتيسير عليهم خلال الأسابيع القادمة، بما يساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي فقد قررت الهيئة تشغيل 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس) اعتبارًا من اليوم.

وبيانها كالآتي:

أولًا: تشغيل خدمة جديدة  قطار (ثانية فاخرة) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2025 تشغيل قطار 985 (ثانية فاخرة) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل  قطار (تالجو) على خط القاهرة / الأقصر والعكس:

- اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 2041( تالجو) الأقصر/ القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21/ 2/ 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: تشغيل  قطارات (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1937 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2025 تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان حتى يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة حتى يوم السبت الموافق 22/2/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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