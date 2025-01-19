دورات تدريبية بمطار القاهرة الدولي في اللغات وخدمة الركاب والتعامل مع حالة الطوارئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:26 مساءً - قام مركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي بتنظيم دورات تدريبية لجميع المنسقين العاملين بمباني مطار القاهرة الدولي الثلاثة.

تهدف هذه الدورات إلى تحسين مهاراتهم في اللغات الأجنبية وخدمة الركاب والتعامل مع حالات الطوارئ، مع التركيز على كيفية التعامل مع السائحين الأجانب القادمين والمغادرين عبر رحلات شركات الطيران متعددة الجنسيات والرد على كافة استفساراتهم.

تضمنت برامج التدريب دورات تنشيطية لتطوير مهارات العاملين في التفاعل مع الركاب، إلى جانب برامج خاصة للحفاظ على أمن المباني والتعامل مع حالات الطوارئ وبروتوكولات التعاون مع المسافرين بالإضافة إلى دورات متخصصة في إدارة المطارات ومباني الركاب.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على تطوير العنصر البشري في جميع المواقع الخدمية بالمطارات المصرية ورفع كفاءته إلى أعلى المستويات، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات متميزة للمسافرين

صرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ليس فقط ضرورة تشغيلية، بل استراتيجية أساسية لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطيران المدني. كما أن رفع كفاءة العاملين في جميع المجالات وتطوير مهاراتهم يساهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وتعزيز تنافسية المطارات المصرية على المستوى الدولي.

من جانبه، أوضح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن العنصر البشري يأتي على رأس أولوياتنا لأنه الأساس في تطوير الأداء في جميع مواقع العمل، وبالأخص في الدوائر التي تتعامل مباشرة مع الركاب داخل وخارج الدائرة الجمركية.

وأضاف إسحق أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير برامج تدريبية شاملة تغطي جميع التخصصات في مواقع العمل المختلفة. وأكد أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة العاملين على أعلى المستويات، بما يعزز من قدراتهم ويضمن تقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات المسافرين وتعكس المكانة المرموقة لمطار القاهرة الدولي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بدعم العاملين في قطاع الطيران، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المسافرين عبر المطارات المصرية.