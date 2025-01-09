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«إرهابيون ومرتزقة».. مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن عناصر«جيش الصحراء» بليبيا - أخبار كلمتك

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«إرهابيون ومرتزقة».. مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن عناصر«جيش الصحراء» بليبيا - أخبار كلمتك

«إرهابيون ومرتزقة».. مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن عناصر«جيش الصحراء» بليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:41 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ليبيا تشهد تطورات مهمة مؤخرا، خاصة بعد إقرار مجلس النواب الليبي بالأغلبية على مشروع قانون المصالحة الوطنية، خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك قوى تحاول تفجير الأوضاع في ليبيا عبر استخدام إرهابيين ومرتزقة، في الوقت اللذي يسعي فيه البرلمان لدعم من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لاستعادة أركان الدولة الليبية.

وأوضح أن مشروع قانون المصالحة الوطنية، يتكون من 62 مادة وينص على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات وتحديد من هم المتضررون وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية، مشددا على أن هيئة المصالحة لها الحق في الاستعانة بالأشخاص الأكفاء محليا ودوليا.

واشار الكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد حذر من نقل إرهابيين إلي ليبيا، وطالب بعدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة التي تقوم بها حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وتابع أنه"في شمال شرق ليبيا ما يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يقوم بعمليات خطف وتهريب أسلحة ومواد بترولية وبضائع لتمويل أنشطته الإرهابية، بالإضافة لتسهيل استقدام عناصر إرهابية من خارج ليبيا، وظهور عناصر تسمى بـ جيش الصحراء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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