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محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات - أخبار كلمتك

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محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات - أخبار كلمتك

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:45 مساءً - نفت محافظة القاهرة ما يتردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا حول أن الحريق الذي نشب في منطقة منشأة ناصر امتد إلى عشرة عقارات.
 

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق 3 مصانع بمنشأة ناصر

محافظ القاهرة يتواجد بموقع حريق الزرايب بمنشأة ناصر


وكان إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تفقدوا موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

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وتؤكد محافظة القاهرة أن الحريق نشب في أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع  وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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