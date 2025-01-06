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كيف تخطط الوزارات للعام الجديد 2025؟ - أخبار كلمتك

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كيف تخطط الوزارات للعام الجديد 2025؟ - أخبار كلمتك

كيف تخطط الوزارات للعام الجديد 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:55 مساءً - في العام الجديد 2025، تسعى الحكومة إلى مواصلة تعزيز مشروعاتها التنموية في مختلف القطاعات كالكهرباء والزراعة والتنمية المحلية، ففي قطاع الكهرباء، تركز الحكومة على توفير الطاقة اللازمة لمواجهة تحديات الصيف من خلال إضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، مع وضع خطط مرنة لتعديل أسعار الكهرباء لضمان استقرار القطاع، وفي قطاع الزراعة، تعمل الحكومة على تطوير مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع، مع التركيز على تعزيز الصادرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

أما في قطاع التنمية المحلية، تواصل الوزارة العمل على تحديد الأحوزة العمرانية والانتهاء من مخططات المدن والقرى، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفيما يتعلق بالبيئة، تستمر مصر في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص انبعاثات الكربون عبر مشروعات مبتكرة. وقد شهدت الوزارة تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، إلى جانب استثمارات كبيرة في إعادة تدوير المخلفات.

وفي قطاع الصحة، تسعى الحكومة إلى التوسع في التأمين الصحي الشامل عبر إضافة المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، مع التركيز على التحول الرقمي في الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بينما تستهدف وزارة النقل خلال العام الجديد 2025 تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، مع التركيز على تحسين خدمات النقل العام وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية.

تشمل خطة الوزارة استكمال مشروعات القطار الكهربائي والمدن اللوجستية، إلى جانب تحديث وتوسيع الموانئ البحرية والجوية لتيسير حركة التجارة وتحسين النقل الداخلي والخارجي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة المواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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