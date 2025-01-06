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700 يورو شهريا.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (الشروط وكيفية التقديم) - أخبار كلمتك

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700 يورو شهريا.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (الشروط وكيفية التقديم) - أخبار كلمتك

700 يورو شهريا.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (الشروط وكيفية التقديم) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:55 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك، في التخصصات التالية: 10 حداد مسلح، و10 نجار مسلح، و 5 مثبت وجهات صنايعيي بناء.

وقالت الوزارة، إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهريا، بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات أثناء فترات العمل، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي واجتماعي ومعاش للعمال، ومدة العقد سنة ويجدد، وبيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنية.

وأوضحت أن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر - القاهرة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 6 يناير ولمدة أسبوع.

وأشارت هبه أحمد مدير عام التشغيل، إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وتوافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبره بالإضافة الى شهادة مؤهل دراسي أو محو أميه، وخبرة 3 سنوات على الأقل، والسن من 30- 45 سنة، ويفضل معرفة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء اختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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