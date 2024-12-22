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وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

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وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - نظمت وزارة الخارجية والهجرة، مساء الأحد، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ76 لاعتماد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.

وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق

وألقى الوزير عبد العاطي، كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية في تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.

كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدفاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.

وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق

كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني في هذا الشأن. وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

من جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا في ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصري لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات.

وشارك في الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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