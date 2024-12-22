وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية وزارة الخارجية باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء اليوم احتفال وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لإحياء الذكرى الـ ٧٦ لاعتماد “الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان”.

والذى أقيم في قصر التحرير بالقاهرة بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الاحتفالية عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤليين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وزراء الخارجية السابقين ونواب من مجلسي النواب والشيوخ.

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منال عوض: الدولة تهتم بحماية حقوق الانسان

وتضمنت الاحتفالية تسليم طابع تذكارى بمناسبة أكثر من 100 عام على الدبلوماسية المصرية، وكذا عزف أوركسترا النور والأمل لمدة 30 دقيقة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الأهمية التى توليها الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.

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