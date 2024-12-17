«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بتكريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم المستحق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وفيما يلي نص التهنئة:

«الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع، باسمي وباسمكم جميعا، أسمى التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنحه أرفع جوائزه المرموقة، جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وتابع «لقد جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب».

وأضاف «إن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية».

واختتم بقوله «باسمكم جميعًا، نعرب عن عميق تقديرنا لفخامة الرئيس، ونجدد دعمنا الكامل لفخامته في كل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية».