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وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور 70 عاما على تأسيسها «صور» - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور 70 عاما على تأسيسها «صور» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور 70 عاما على تأسيسها «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في احتفال النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء والمحافظين، وعدد من المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الحاليين والسابقين، وعدد من أساتذة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من مستشاري قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وعدد من كبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته أكد المستشار عبد الراضي صديق أنه منذ أن تأسيس النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد رؤسائه أو تعنتهم، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية -بوصفها هيئة قضائية- من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها
وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها

وشهد الاحتفال تقديم لمسة وفاء لمستشاري هيئة النيابة الإدارية الذين رحلوا، تكريمًا لذكرى رموز هذه الهيئة الوطنية العريقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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