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لأول مرة، السياحة تختار شركتين سعوديتين لخدمة الحجاج - أخبار كلمتك

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لأول مرة، السياحة تختار شركتين سعوديتين لخدمة الحجاج - أخبار كلمتك

لأول مرة، السياحة تختار شركتين سعوديتين لخدمة الحجاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - انتهت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر من اختيار الشركات السعودية التي ستقوم بخدمة حجاج السياحة هذا الموسم، وذلك في إطار استعداداتها لإنهاء إجراءات الحج لهذا العام واختيار أفضل السبل التي تضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج الشركات.
 

اختيار شركة خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

جاءت عملية اختيار الشركات بعد ماراثون طويل من الإعداد لتلك الخطوة بدأ قبل عدة أسابيع، حيث تضمنت تلك الجهود إعداد كراسة شروط علي اعلي مستوي وبعناية فائقة، اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية، كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم.

وأسفرت تلك الجهود عن عدة خطوات مهمة لاختيار شركات خدمة الحجاج بعضها يتم لاول مرة في تاريخ الحج السياحي، وقد شهدت الفترة الماضية بعد إعداد كراسة الشروط مخاطبة حوالي ٢٢ شركة من الشركات السعودية المتميزة التي تعمل في مجال خدمة الحجاج، وقد تلقت الغرفة مظاريف فنية ومالية مغلفة لحوالي ١٣ شركة تقدمت بعروضها للفوز بخدمة ضيوف الرحمن المصريين من حجاج شركات السياحة، وبعد فتح كافة المظاريف تم استبعاد عروض ٧ شركات وذلك طبقا لمعايير دقيقة فنية ومالية وضعتها الغرفة للاختيار. 

وعقب الاستقرار على عروض ٦ شركات سعودية صالحة لخدمة حجاج السياحة، قامت الغرفة بلقاء ممثلي كل تلك الشركات في اجتماعات مطولة وعلى مدار أسبوعين كاملين حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل المالية والفنية وتطبيق صارم لمعايير الاختيار التي وضعتها الغرفة.

معايير اختيار شركة خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

وطبقا لكل تلك الجهود عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة اليومين الماضيين اجتماعات بحضور ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وتم لأول مرة في تاريخ الحج السياحي فوز شركتين سعوديتين لخدمات الحجاج وليس شركة واحدة لخدمة حجاج السياحة هذا الموسم وهما شركة الراجحي للخدمات المساندة للحجاج وشركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج وتم استدعاء مسؤولي الشركتين لمناقشتهما المناقشة النهائية وتوقيع العقود والاتفاق على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة هذا العام. 
 

اختيار شركتي الراجحي ومشارق الماسية لخدمة الحجاج


وجاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص اكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لانجاح الموسم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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