مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - وجهت ماس ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة لـ الفنان تامر حسني وهي تجهش بالبكاء تعبيرا منها عن فرحتها بمشاركته الغناء خلال حفل تكريم والدها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وقالت ابنة محمد رحيم: «أنا بحبك أوي وأنت أكتر حد ساعدني في تحقيق حلمي شكرا من قلبي».

وشارك في إحياء حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، محمد ثروت، محمد محيي، لطيفة، شذى، سوما، كما ستقدم ابنة محمد رحيم أغنية جديدة من ألحانه.

هيثم شاكر يعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم

جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر اعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة هيثم شاكر بدور برد شديد، نتج عنه ارتفاع كبير في درجة الحرار، الأمر الذي استلزم نقله إلى أحد المستشفيات.

ومن جانبه تقدمت إدارة أعمال هيثم شاكر باعتذار رسمي للقائمين على حفل تكريم محمد رحيم، لعدم حضوره اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، معربين عن استيائهم الشديد لأنهم كانوا يريدون الحضور.

وفاة محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر2024، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيم من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثا فنيًا كبيرًا.